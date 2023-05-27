İran'dan Zelenski'ye tepki: Batı'dan daha fazla yardım almayı amaçlıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran'ı Rusya'ya silah göndererek Ukrayna'ya karşı savaşın tarafı olmakla" suçlayan Zelenski'ye tepki gösterdi.

Zelenski'nin açıklamalarını "kamuoyunu yanıltma girişimi ve asılsız iddialarla birleşen siyasi bir şov" olarak nitelendiren Kenani, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın asılsız iddiaları tekrarlaması İran karşıtı eksenin İran devleti ve halkına yönelik propaganda ve medya savaşıyla eş güdüm halinde Batılı ülkelerden daha fazla askeri ve mali yardım sağlamayı amaçlıyor." dedi.

İran ile Ukrayna arasında "Rusya'ya silah gönderildiğine dair iddiaları araştırmak için uzman müzakerelerini sürdürmeye hazır olduklarını belirten Kenani, şunları kaydetti:

"Ukrayna tarafının iddiaları araştırmak için İran ile uzman müzakerelerinden kaçınması, iddiaların temelsizliğini ve İran'a yönelik bu tür suçlamaların arkasında belirli siyasi hedeflerin ve saiklerin varlığını teyit ediyor."

Kenani, İran'ın Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu birçok kez beyan ettiğini, savaşın sona erdirilmesi için en kısa sürede siyasi çözüm bulunması gerektiğini ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

- İran'ın Rusya'ya silah gönderdiği iddiaları

Ukrayna ve ABD başta olmak üzere Batılı müttefikleri, İran'ı Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere kamikaze insansız hava araçları göndermek ve savaşın tarafı olmakla suçluyor.

İran ise savaşa taraf olduğuna dair iddiaları reddederek, "Ukrayna'daki savaştan aylar önce Rusya'ya sınırlı sayıda insansız hava aracı gönderdiğini" iddia ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, silahların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddiaları araştırmaya hazır olduklarını söylemişti.

Abdullahiyan, bu konuda iki ülkenin uzmanlarının katılacağı bir toplantı planlandığını ancak Ukrayna'nın ABD ve Almanya'nın baskısıyla toplantıya katılmaktan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 25 Mayıs'ta yayımladığı görüntülü mesajında, İran'ın Ukrayna savaşında kullanmak üzere Rusya'ya silahlı insansız hava araçları gönderdiği iddialarını yineleyerek, Tahran'ı "Rus terörünün suç ortağı" olmakla itham etmişti.

Zelenski, İran'a "tarihin karanlık tarafında yer almamak için Rusya'ya insansız hava araçları tedarik etmeyi yeniden gözden geçirme" çağrısında bulunmuştu.