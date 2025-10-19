İSTANBUL 18°C / 11°C
Dünya

İran'ı karıştıran düğün! Sızdırılan video ülke gündemine oturdu

İran'da ülke yönetiminin önemli isimlerinden ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin kızının düğününe ait olduğu iddia edilen görüntülerin sızdırılması tartışmalara yol açtı.

19 Ekim 2025 Pazar 14:23
İran'ı karıştıran düğün! Sızdırılan video ülke gündemine oturdu
ABONE OL

Sosyal medyada paylaşılan ve Şemhani'nin kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler, son 24 saatte ülkedeki sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok izlenen ve en çok konuşulan videolar arasında yer aldı.

Düğüne ait olduğu iddia edilen görüntülerde özellikle Şemhani'nin gelinin babası olarak kızının elini tutup salona götürdüğü sahne, Şemhani'nin kızının gelinliği, düğünün gösterişli olması ve damadın papyon takması dikkati çekti.

Başörtüsü konusu da sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntülerin en tartışmalı konularından biri oldu. Şemhani ve damadının önünde zorunlu başörtüsü takmayan kadınların bulunması tepki çekti.

Geçen yıl mayısta gerçekleştirilen düğüne ait olduğu iddia edilen görüntülerin kim tarafından sızdırıldığı bilinmiyor.

İran'da 2013-2023 arasında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Ali Şemhani, şu anda İran lideri Hamaney'in danışmanı olarak görev yapıyor.

