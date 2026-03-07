İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin, ABD ve İsrail'in düzenlediği birçok saldırıdan sağ kurtulması, son olarak Hamaney'in öldüğü suikasttan da kurtulup kayıplara karışması dikkatleri üzerine çekti, "casus" iddiası ayyuka çıktı.

"İDAM EDİLDİ" İDDİASI

Arap basını, İran'ın önemli istihbarat isimlerinden İsmail Kaani'nin casusluk suçlamasıyla idam edildiğini iddia etti. İran tarafından iddiaları yalanlayan bir açıklama gelmedi. Bu sessizlik Kaani'nin İsrail casusu olduğu yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

BOMBA İDDİA: GÜVENDE VE İSRAİL'DE

İsrailli birkaç hesap ise sosyal medya platformu X üzerinden "Kaani şu an İsrail'de ve güvende. Bu teyitli bir bilgidir." iddiasında bulundu.

DEFALARCA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İsmail Kaani, kariyeri boyunca birçok suikast girişiminden sağ kurtuldu. İddialara göre ABD ve İsrail'in düzenlediği bombardımanlar sırasında İran'ın dini lideri Hamaney'in yanında bulunuyordu ancak bu saldırılardan da hayatta kalmayı başardı.

2024 yılında İsrail'in Beyrut'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonların ardından Kaani birkaç kez kamuoyunun gözünden kayboldu. Her seferinde bir süre sonra yeniden ortaya çıkarak varlığını gösterdi.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE ATANMIŞTI

İsmail Kaani, 2020 yılında ABD operasyonunda öldürülen eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine atanmıştı.

