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Dünya

İran'ı uyardı: Zaman daralıyor!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmak için zamanın daraldığını belirtti.

AA4 Ocak 2022 Salı 20:15 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 20:16
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Kovid-19'un Omicron varyantıyla mücadele ve serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Viyana'da İran'ın nükleer programına ilişkin yapılan uluslararası müzakereleri ele aldı.

Görüşmede Başbakan Johnson, İngiltere'nin, "müzakerelerin nükleer anlaşmanın tamamen yeniden işlerlik kazanmasıyla sonuçlanmasını istediğini" belirtti.

Ancak bunun için İran'ın iyi niyetle hareket etmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden İngiliz Başbakan, "Diplomatik kapı açık ancak bir anlaşmaya varmak için zaman daralıyor." dedi.

  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson
  • iran
  • nükleer anlaşma

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