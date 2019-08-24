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İran'ın alıkoyduğu İngiliz tankerin sahibi şirketten Putin'e yardım mektubu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geçen ay Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan petrol tankerinin sahibi Stena Bulk LLC şirketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup göndererek, tankerin serbest bırakılması için yardım talep etti.

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Bloomberg’in merkezi Stockholm’de bulunan finans gazetesi Dagens Industri'ye dayandırdığı habere göre, 19 Temmuz'dan bu yana İran tarafından alıkonulan tanker Stena Impero'nun sahibi Stena Bulk LLC'nin Üst Yöneticisi Erik Hanell, tankerin serbest bırakılmasında yardımcı olması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup gönderildiğini açıkladı.

Hanell, tankerin yakın zamanda serbest bırakılacağına dair haberler karşısında "temkinli bir iyimserlik" içerisinde olduklarını ancak henüz şirket yönetimine İran'dan bu yönde alınmış bir kararın iletilmediğini söyledi.

Şirketin, Hindistan Başbakanı Narenda Modi’ye de tankerin serbest bırakılmasında yardımcı olması için mektup gönderdiği fakat şu ana kadar her iki liderden de herhangi bir cevap alınamadığı belirtildi.

Haberde, alıkonulan petrol tankerinin mürettebatının Rusya ve Hindistan vatandaşı olduğu için şirketin Moskova ve Yeni Delhi yönetiminden yardım istediği kaydedildi.

- İRAN TANKERİ SERBEST BIRAKILMIŞTI
 

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a ait Panama bayraklı tanker Grace 1'i, 4 Temmuz'da alıkoymuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bayraklı petrol tankeri Steno Impero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 15 Ağustos'ta İran tankerinin serbest bırakılmasına karar vermişti.

Bunun ardından İran'ın da bir ayı aşkın bir süredir alıkoyduğu İngiltere bayraklı tankeri serbest bırakacağına ilişkin haberler medyada yer almıştı. Söz konusu tankerin akıbeti için İran mahkemesinin alacağı karar bekleniyor.

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