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Dünya

İran'ın başmüzakerecisinden Trump'a sert tepki: Boş laflar ihraç ediyor

İran'ın müzakere heyeti başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın 'dondurulmuş varlıklarla tarım ürünü alacaklar' sözlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kalibaf, 'Belli ki ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, bozulan vaatler ve çamur atma ihraç ediyor.' ifadelerini kullandı.

İrem Arısoy 25 Haziran 2026 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
İran'ın başmüzakerecisinden Trump'a sert tepki: Boş laflar ihraç ediyor
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İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın "dondurulmuş varlıklara karşılık tarım ürünü" iddialarına sert tepki gösterdi.

Trump'ın, İran'la varılan mutabakat kapsamında serbest bırakılacak dondurulmuş varlıkların ABD tarafından kontrol edileceğini ve Amerikan malı tarım ürünü alınacağı iddialarını yalanlayan Kalibaf, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla Trump'a sert tepki gösterdi.

Kalibaf, yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"ABD, serbest bırakılan varlıklarımızın onların tarım ürünlerini satın alacağını iddia ederek yalan söylüyor. İlginç. Bizim hasat ettiğimiz tek mahsul, sizin ektiğiniz şey: onlarca yıllık güvensizlik. Organik, bol ve yerli üretim. Ama görünüşe göre Amerika sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor."

Trump, varılan mutabakat kapsamında İran'ın paranın bir kısmıyla ABD'den mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerini satın alacağını söylemişti.

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