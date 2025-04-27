İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı 28'e yükseldi

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlamadaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kolivend, "Maalesef şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybetti, yaralılardan 20 kişi de yoğun bakımda." dedi.

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Kolivend, "Yaralıların büyük kısmı taburcu edilirken şu anda 190 kişi halen hastanelerde tedavi görüyor." ifadesini kullandı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlama sonrası limanda çıkan yangının yüzde 80'inin söndürüldüğü belirtilirken, Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 750 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.