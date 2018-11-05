İran'ın BM Daimi Temsilcisi Khoshroo: BM Anlaşması ve uluslararası hukuk uyarınca BM ve üye ülkeler, bu yanlış eylemlere karşı direnmeli ve ABD'yi sorumlu tutmalıdır

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymasına yönelik bir mektup gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ikinci paketinin de bugün itibarıyla yeniden uygulamaya konduğunu vurgulayan Khoshroo, bu durumun BMGK kararlarına aykırı olduğunu kaydetti.

İran'ın nükleer anlaşma kapsamında üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Khoshroo, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Hukukun üstünlüğünün muhafaza edilmesi, diplomasinin ve çok taraflılığın korunması için uluslararası toplum, ABD'nin bu sorumsuzca davranışına topyekun tepki vermelidir. BM Anlaşması ve uluslararası hukuk uyarınca BM ve üye ülkeler, bu yanlış eylemlere karşı direnmeli ve ABD'yi sorumlu tutmalıdır."

- ABD'nin ikinci aşama yaptırımları bugün başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girmişti. ABD Hazine Bakanlığının verdiği 180 günlük sürenin dolmasıyla ikinci aşama yaptırımlar ise bugün itibarıyla başlamış oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta konuya dair yaptığı açıklamada, yaptırımların İran'ın ekonomisini hedef aldığına dikkati çekmiş ve özellikle enerji, bankacılık, lojistik, sigorta şirketleri gibi alanları kapsayacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün, İran'a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

Muhabir : Dildar BaykanYayınlayan : Doğan Sarıtaş 21:42 05/11/18