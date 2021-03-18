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Dünya

İran'ın bölgede yeni balistik füze fırlatma mevzileri inşa ettiği öne sürüldü

Elde edilen uydu görüntülerine dayanarak İran'ın yeni balistik füze fırlatma mevzileri inşa ettiği öne sürüldü.

star.com.tr18 Mart 2021 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 21:45
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Fox News, elde ettiği uydu görüntülerine dayanarak, İran'ın Khorgo bölgesinde yeni balistik füze fırlatma mevzileri inşa edildiğini öne sürdü.

Maxar Technologies tarafından çekilen uydu görüntüleri, bir dağın kenarında kazıldığı öne sürülen dört mevziyi gösteriyor. Askeri gözlem, istihbarat ve savunma alanında faaliyet gösteren Intel Lab Şirketi tarafından yapılan ayrı bir raporda, inşa edilen mevzilerden üçünde son aşamalara gelindiği belirtildi.

Intel Lab analisti Itay Bar-Lev, "Coğrafi konumu ve mevcut topografyayı dikkate aldığımızda, bu tesis tam operasyonel kapasiteye ulaştığında, geleneksel yöntemlerle burayı etkisiz hale getirmek kolay bir iş olmayacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yeraltı balistik füze tesisinin halihazırda 13 binden fazla ABD askerinin konuşlandığı Kuveyt'ten yaklaşık 805 km Güneybatı İran'da bulunduğuna işaret edildi.

star.com.tr

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