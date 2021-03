Fox News, elde ettiği uydu görüntülerine dayanarak, İran'ın Khorgo bölgesinde yeni balistik füze fırlatma mevzileri inşa edildiğini öne sürdü.



Maxar Technologies tarafından çekilen uydu görüntüleri, bir dağın kenarında kazıldığı öne sürülen dört mevziyi gösteriyor. Askeri gözlem, istihbarat ve savunma alanında faaliyet gösteren Intel Lab Şirketi tarafından yapılan ayrı bir raporda, inşa edilen mevzilerden üçünde son aşamalara gelindiği belirtildi.

Intel Lab analisti Itay Bar-Lev, "Coğrafi konumu ve mevcut topografyayı dikkate aldığımızda, bu tesis tam operasyonel kapasiteye ulaştığında, geleneksel yöntemlerle burayı etkisiz hale getirmek kolay bir iş olmayacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yeraltı balistik füze tesisinin halihazırda 13 binden fazla ABD askerinin konuşlandığı Kuveyt'ten yaklaşık 805 km Güneybatı İran'da bulunduğuna işaret edildi.



#Khorgo UG #Missile Base, #Iran. Since 2018 the base has undergone a significant upgrade in the shape of excavated hardened Launch Position similar to Haji Abad Missile Base. Recent #IMINT shows that excavations renewed and launch points may not be operational yet. #TheIntelLab pic.twitter.com/x3dKd9HDTQ