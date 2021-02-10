İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili yeni gelişme

AA 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:41 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:41

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçekliğinin inceleneceğini bildirdi.

Yenin, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu ses kaydını inceleyecek Ukraynalı savcıların ve soruşturmacıların yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Ses kaydının gerçekliğinin inceleneceğini vurgulayan Yenin, bunun sonucuna ilişkin mutlaka bilgi vereceklerinin altını çizdi.

Yenin, kimsenin çıkarlarının insan hayatından yüksek tutulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Düşürülen Ukrayna uçağı

Ukrayna Havayollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020'de Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra havalimanı yakınında İran tarafından düşürülmüş, olayda uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'deki haberde, ulaşılan gizli ses kaydının Kanada hükümeti ve gizli servisinin elinde bulunduğu, kayıttaki kişinin İran Dışişleri Bakanı Zarif olduğu ileri sürülmüştü.

Haberde, Zarif'in söz konusu ses kaydında, uçağın casus unsurlarca kasıtlı düşürülmüş olabileceği veya savunma sistemlerine elektronik müdahale ihtimalinden söz ederek, "Gerçeğin asla ifşa edilmemesi için sebepler var. (İranlı askeri yetkililer) Ne bize ne de başkasına söylemeyecek çünkü açıklamaları halinde ülkenin savunma sistemlerine kamunun çıkarına olmayacak bazı kapılar açılacak." dediği iddia edilmişti.

İran da Dışişleri Bakanı Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydını yalanlamıştı.