İran'ın en etkili isimleri arasındaydı! Gulam Rıza Süleymani, İsrail saldırısında öldü

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 18. gününde şiddetini artırarak devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, kendisine bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısında öldüğünü teyit etti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Süleymani hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısında öldüğü açıklandı.

Açıklama ile "İsrailli yetkililerin Süleymani'nin hedef alınarak öldürüldüğü iddiası" doğrulanmış oldu.

İSRAİL BASINI: İSRAİL ORDUSU, İRAN ULUSAL GÜVENLİK YÜKSEK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ LARİCANİ'Yİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun gece Laricani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği öne sürdü.

İsrailli yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini aktardı.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığı açıklaması yaptı.

İran makamları ise Laricani'ye saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü. Bu saldırının sonucunun da henüz bilinmediği kaydedildi.

LARİCANİ'NİN, ABD TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN İRANLI DENİZCİLER İÇİN YAZDIĞI MESAJ PAYLAŞILDI

İsrail'in öldüğünü iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, ABD tarafından öldürülen İranlı denizciler için yazdığı mesaj paylaşıldı.

Laricani'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj, "Ali Laricani'nin İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreninin arifesinde yazdığı el yazısı" notuyla aktarıldı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi: Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

İran, Basra Körfezine komşu Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, can ya da mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, küresel petrol arzı için büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin, "Durum eskisi gibi olmayacak." dedi.

Katar Savunma Bakanlığı: İran'dan Katar'a bugün 9 füze ve bir dizi kamikaze İHA atıldı

Bahreyn, Hürmüz Boğazı'nın dünya ülkeleri ve çıkarları için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, boğazdaki uluslararası seyrüsefer özgürlüğünü korumak için kararlı bir şekilde uluslararası bir tepki verilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'da diplomatik çözüm çağrısında bulunarak, "İran'da kontrollü bir rejim değişikliği gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikirdir" dedi.

İran basını: İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani, İsrail saldırısında öldü

Ürdün ve Bahreyn, dünyanın enerji ve gıda tedariki için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü bozmaya yönelik İran'ın tehditlerinin durdurulmasının "son derece önemli" olduğu çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürülmesi iddiası hakkında, İranlı yetkilileri öldürmeyi içeren bir programın, diplomatik çözüm gerektiren bir soruna yardımcı olmayacağını belirtti.

Suudi Arabistan, ülkeye bugün 38 kamikaze insanız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakere sürecine katılan İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, görüşmelerde savaşı önleyecek bir noktaya yaklaşıldığını bildirdi.

Kuveyt'te engellenen insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin parçaları 2 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli patlama sesi duyuldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik koalisyon oluşturulmasını talep ettiği bir dönemde, "Biz çatışmanın tarafı değiliz, bu nedenle Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı'nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına kesinlikle katılmayacaktır." dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye "Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemilerin güvenliğini sağlamak için uygun tedbirleri alma" çağrısında bulundu.

İran, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerindeki Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs gibi yerlerin yanı sıra, ABD'nin Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, ülkesinin İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifasını açıkladı.

İran, İsrail'in Nehariya, Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs bölgelerinin yanı sıra, ABD'nin Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle gelişen Orta Doğu'daki krizin, yıl ortasına kadar sona ermemesi halinde yaklaşık 45 milyon kişinin daha akut gıda güvensizliği veya daha kötü duruma düşebileceğini bildirdi.

Bahreyn, İran'dan atılan toplam 129 füze ile 233 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği altıncı misilleme İsrail'in orta kesimini hedef alırken bölgede sirenler çaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'dan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne 10 füze ve 45 kamikaze İHA atıldı" ifadeleri kullanıldı.

İran, ABD-İsrail hedeflerine yönelik katı ve sıvı yakıtlı çoklu savaş başlıkları ve silahlı insansız hava araçlarıyla etki odaklı ve hedefli saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırıları sürerken, başkentin güneyindeki en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Cevadiye Mahallesi'nde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgedeki son gelişmeleri ve devam eden İran saldırıları nedeniyle yaşanan gerilimi görüştü.

Yeni uydu görüntüleri, İran saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Dafra Hava Üssü'ndeki hasarı ortaya koydu.

İran, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD-İsrail ile bağlantılı "paralı unsurlara" yönelik operasyonlarda 55 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İran'dan yeni misillemelerin başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sirenler çaldı.

İran dini lideri Mücteba Hameney'in iki arabulucu ülke tarafından Tahran'a iletilen 'ABD ile gerilimi azaltma veya ateşkes sağlama' önerilerini reddettiği iddia edildi.

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

İran devlet medyası Laricani'nin el yazısı ile kaleme alındığı belirtilen not yayınladı. Notta, "Şehitlerin hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak." ifadeleri yer aldı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ordusu saldırısında öldüğünü iddia etti

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Cevadiye ve Beryanek bölgesinde, ABD-İsrail'in saldırıları sonucu büyük hasar oluştu.

İsrail ordusu: İran Devrim Muhafızları Ordusu Besic Güçleri Komutanı Gulam Reza Süleymani, Tahran'a düzenlenen saldırıda öldürüldü.

İsrail basını: İsrail ordusu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldı.

ABD-İsrail'in saldırılarında İran'ın Tahran eyaletinde 12 bin konutun kısmen veya tamamen hasar gördüğü bildirildi.

İran'ın kuzeydoğusunda operasyon hazırlığında olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin doğu bölgesini hedef alan 31 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye bağlı Beni Yas bölgesinde, bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenmesi sırasında düşen şarapneller 1 kişinin ölümüne yol açtı.

Özbekistan, İran'a gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nin doğusunda bir tanker gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülkenin doğusuna yönelen 12 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

07.05 Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

06.47 Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Umman Körfezi'nde demirli bir tankere bilinmeyen bir cisim isabet etmesi sonucu gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini açıkladı.

06.12 Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

05.30 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.

05.13 ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

05.08 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusuna yönelen 6 insansız hava aracının (İHA) daha engellendiğini duyurdu.

04.48 Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından 6 İHA saldırısının daha engellendiğini duyurdu

04.27 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

03.55 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda düşman hedefine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

03.28 ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı başlatılan Epic Fury Operasyonu'nda şimdiye kadar 7 bini aşkın hedefin vurulduğunu açıkladı.

03.21 ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.

03.18 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

03.07 İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalıştığını bildirdi.

02.59 ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları altındaki başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

02.58 Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

02.16 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen füze saldırısında Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

01.54 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.

01.54 Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin taraflara barış ve itidal çağrısında bulundu.

01.24 Lübnan Hizbullahı, dün sabahtan bu yana İsrail'in kuzeyini, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail araçlarını ve askerlerini hedef alan 23 operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

01.12 ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında şiddetli patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) bir alışveriş merkezinin yakındaki yerleşim yerine düştü.

01.03 İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin Hark Adası'na yönelik muhtemel bir saldırısına sert tepki göstererek, "Eğer ABD Hark Adası'na saldırı gerçekleştirse, saldırının kaynağı olan ülkenin tüm petrol ve gaz tesislerini kararlılıkla küle çevireceğiz" dedi.

00.43 İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunan ABD Başkanı Donald Trump, "savaşın" bir hafta içinde bitme ihtimali konusunda, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." dedi.

00.39 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.

00.12 ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve Çin ziyaretini bir süre erteleyeceğini açıkladı.

00.07 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını" kınayarak ülkesinin Riyad'a desteğini vurguladı.

23.51 İran'dan akşam saatlerinde yapılan iki dalga misilleme nedeniyle başta başkent Tel Aviv ve çevresi olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler devreye girdi.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.