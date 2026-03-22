Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik." ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'a saldırıları dolayısıyla koyduğu tedbirlerin geçen günlerde gevşetildiği bölgede, okulların eğitime yeniden ara vereceği aktarıldı.

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Dimona ve Arad'daki başarısızlığın nedenini araştırıyor.

İsrail ordusu, yüzlerce kilogramlık patlayıcı içeren İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, iki saat içerisinde hem Dimona hem Arad'ı vuran füzeler, geçmişte de İsrail'e fırlatılan ve önlenen füzeler olmasına rağmen hava savunma sistemleri bu kez başarısız oldu.

Füzelerin isabet ettiği bölgelerde çok ciddi tahribat meydana gelirken sadece Arad'da en az 9 bina büyük hasar aldı.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemelerinde füze parçaları çok sayıda bölgeye düşmüş, Dimona ve Arad kentlerine ise İran füzeleri doğrudan isabet etmişti. Füzelerin düştüğü iki bölgede ağır hasar meydana gelmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.