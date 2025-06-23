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Dünya

İran'ın gizli bilgilerini İsrail'e sızdırmıştı! Mossad ajanı idam edildi

İran'da İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve 'Ulusal güvenliğe zarar vermek' suçlamasıyla idama mahkum edilen İranlı Muhammed Emin Mehdavi Şayeste'nin cezası bu sabah infaz edildi.

IHA23 Haziran 2025 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
İran'ın gizli bilgilerini İsrail'e sızdırmıştı! Mossad ajanı idam edildi
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İran, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan bir kişiyi idam etti. İran basınında yer alan haberlerde "Mossad adına casusluk yapmak" ve "ulusal güvenliğe zarar vermek" suçlamalarıyla tutuklanan Muhammed Emin Mehdavi Şayeste hakkındaki idam kararı, Yargıtay tarafından onandı. Kararın ardından Mehdavi bu sabah idam edildi.

PSİKOLOJİK VE MEDYA OPERASYONLARI

Haberde, Şayeste'nin tutuklanmadan önce MOSSAD subaylarının talimatıyla sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden İran Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik psikolojik ve medya operasyonları yürüttüğü belirtildi. Şüphelinin ayrıca güvenli iletişim, gizlilik ve anonimlik gibi konularda eğitim aldığı ve bu bilgileri siber ağdaki diğer üyelerle paylaştığı kaydedildi.

MOSSAD'A BAĞLI İKİ SUBAYLA BİRDEN FAZLA KEZ GÖRÜŞME

Öte yandan, Şayeste'nin eğitim ve koordinasyon için komşu ülkelerden birine giderek burada göçmenlik şirketi görünümü altında faaliyet gösterdiği ve bu ülkede Mossad'a bağlı iki subayla birden fazla kez görüşerek sanal ortamda yürütülen operasyonları yönettiği ifade edildi.

  • casusluk
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  • İranlı casus

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