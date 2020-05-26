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Dünya

İran'ın gönderdiği petrol tankerlerinden ikincisi Venezuela kara sularına ulaştı

İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü beş tankerden ikincisinin Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

AA26 Mayıs 2020 Salı 07:31 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 07:34
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Venezuela Donanmasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Venezuela kara sularına sorunsuz giriş yapan "Forest" isimli tankere eşlik edilmeye başlandığı belirtildi.

Tankerin, Carabobo eyaletine bağlı El Palito limanına doğru yöneldiği ifade edildi.

Venezuela Hava Kuvvetleri de limana ulaşana kadar tankere eşlik edeceğini açıkladı.

Öte yandan, dün Venezuela kara sularına giren "Fortune" isimli ilk tankerin El Palito'ya ulaştığı ve getirdiği petrolün de aktarılmaya başlandığı açıklandı.

İran devlet televizyonu, "Fortune", "Forest", "Faxon", "Petunia" ve "Clavel" isimli, toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezuela'ya doğru yola çıktığını açıklamıştı.

- VENEZUELA İLE İRAN ARASINDAKİ TİCARETE KARŞI ÇIKAN ABD'NİN TANKERLERE MÜDAHALE EDECEĞİ İDDİASI 

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan beş tanker Venezuela'ya gönderilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya petrol getiren gemileri taciz ettiğini belirterek "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.

ABD, nisan ayında Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, üç gün önce tankerlere müdahale edileceğine dair bilgisinin bulunmadığını belirtmişti.

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