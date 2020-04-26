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Dünya

Komşu'da çekirge kabusu! istila ettiler

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Nehbendan ilçesi çekirge sürüleri tarafından istila edildi.

AA26 Nisan 2020 Pazar 17:52 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 18:00
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Horasan Bitki Koruma Müdürü Mehdi Yusufi, "Çöl çekirge sürüsü, Nehbendan ilçesinde 350 hektarlık bir alanda tespit edildi." dedi.

Sarı renkte olan çekirgelerin çiftleşme ve yumurtlama döneminde olduğuna işaret eden Yusufi, çekirgelerin çoğalmasının önüne geçmek için bölgede ilaçlama çalışmalarının başladığını belirtti.

Mehdi Yusufi, "Geçen yıl çekirge sürüsü Suudi Arabistan'dan İran'a giriş yapmıştı. Bu yıl ise Pakistan'dan geldi." ifadelerini kullandı.

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