İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7491
  • EURO
    52,869
  • ALTIN
    6889.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'ın hedefi olmuştu! Dünyaca ünlü otel 18 aylık restorasyon için kapatılacak
İran'ın hedefi olmuştu! Dünyaca ünlü otel 18 aylık restorasyon için kapatılacak

İran'ın misilleme saldırılarının hedefi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Burj Al Arab otelinin kapsamlı bir restorasyon projesi kapsamında 18 ay süreyle kapatılacağı bildirildi.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 23:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Otel temsilcilerinin BAE basınından The National'a verdiği bilgiye göre, ülkenin sembol yapılarından biri olarak kabul edilen Burj Al Arab'da geniş kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Dubai kentinde bulunan ve kapsamlı bir restorasyon projesi kapsamında 18 ay süreyle kapatılacak olan Burj Al Arab oteli 25 yılı aşkın süredir Dubai silüetinin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Otelde yürütülecek restorasyon kapsamında otelin iç mekanlarının yenilenmesinin planlandığı, ancak yapının özgün kimliğinin korunmasının hedeflendiği belirtildi.

1999 yılında açılan ve yelken formundaki mimarisiyle kentin simgelerinden biri haline gelen Burj Al Arab, uluslararası turizm sektöründe Dubai'nin en tanınmış yapıları arasında yer alıyor.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Dubai makamlarının bir İHA'yı etkisiz hale getirdiği, araçtan düşen parçaların otelin dış cephesinde küçük çaplı yangına yol açtığı belirtilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail'in ‘Yaşam sahası' planı devrede

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.