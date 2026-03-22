Dünya

İran'ın Hürmüz Boğazı planı: ABD ve İsrail'e şartını açıkladı

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda açıklama yaptı. ABD ve İsrail ile bağlantılı gemiler engellenirken, saldırılara katılmamış ülkelerin gemilerinin Tahran'ın koordinasyonuyla geçebileceğini duyurdu. Ayrıca İran, küresel kriz haline gelen Hürmüz'e ilişkin ABD ve İsrail'e şart koştu.

AA22 Mart 2026 Pazar 22:54 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, İsrail ve ABD ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırılara katılmamış ülkelere ait gemilerin "yetkili makamların koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceği" kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'nda oluşabilecek güvenlik risklerinden ABD ve İsrail'in sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması için askeri saldırıların sonlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

İspanya'dan Hürmüz çağrısı: Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı

Trump'a "perişan olursunuz" cevabı

İran: Hepsini yok ederiz!
