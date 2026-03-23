İran'ın Hürmüz kararı harekete geçirdi! Suudi Arabistan: Artık devreye aldık

ABD/İsrail-İran savaşı 24. gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile ve işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde Lübnan sınırına yakın bölgelerde sirenler çalarken, İsrail ordusu İran'dan ateşlenen yeni bir füze dalgasının tespit edildiğini duyurdu.

İran'ın dakikalar içerisinde düzenlediği ikinci dalga misillemenin ardından yine İsrail'in kuzeyindeki aynı bölgelerde sirenler tekrar devreye girdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın iki salvosuyla eş zamanlı Lübnan'daki Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyindeki Nahariye'yi iki dalga roket saldırısıyla hedef aldığını belirtti.

Haberde, füze ve roketlerin büyük bir kısmının engellendiği, bazılarının ise açık alana düştüğü iddia edildi. İsrail'in Times of Israel gazetesi, askeri değerlendirmelere göre, İran'ın ilk dalgada fırlattığı bir füzenin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü kaydederek, İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğine işaret etti.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerinin 5'inin Lübnan'ın güneyinde 2'sinin ise İsrail'in kuzeyinde yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, 4 askere ek olarak bir askeri birliğin yakınına dron isabet etmesi neticesinde 1 askerin daha yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde meydana gelen bir iş kazası sonucunda ise 2 askerin hafif yaralandığı belirtilirken yaralanan tüm askerlerin hastaneye nakledildiği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. Gece yarısı itibarıyla İsrail'in kuzeyine düzenlenen iki salvo misillemenin ardından İran'ın ateşlediği füzeler, birkaç dakika aralıklarla İsrail'in güney ve orta kesimini hedef alırken Tel Aviv ve çevresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı. İran'a ait çok başlıklı bir füze İsrail semalarında görüntülere yansıdı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv çevresindeki Bnei Brak ve Gat Rimon ile Gazze çevresindeki Nir Am'a İran füzesinin parçalarının isabet ettiğini, yine güneydeki bir yerleşimde ise isabet eden füze parçasının yangına neden olduğunu aktardı. Haberde, Rosh Haayin isimli bir bölgede, İran füzesinin parçalarının düşmesi sonucu araçlarda hasar meydana geldiği kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, ekiplerin isabet olan bölgelere sevk edildiği ve gerekli güncellemelerin yapılacağını açıkladı.

İRAN MEDYASI: TAHRAN'IN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE ART ARDA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Fars Haber Ajansına göre, patlamalar kentin 1, 4, 11, 13 ve 21'inci bölgelerinde meydana geldi. İlk verilere göre 1. bölgede Şehid Babayi Otoyolu ve Şehid Langari Caddesi'nde, 4. bölgede Şehid Babayi Otoyolu'nun son kısmı ve Heravi Meydanı çevresinde, 11. bölgede Hafız Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı'nda, 13. bölgede Piruzi Caddesi'nde, 21. bölgede Germdere civarında patlama yaşandı. Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Öte yandan, Kerec kenti savaş uçakları tarafından hedef alınırken, Urumiye'de sivil bir binanın vurulduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İran ve Hizbullah'a yönelik İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi. İran ve Hizbullah'a düzenlenen saldırıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini dile getiren Defrin, İran'da aralıksız devam eden saldırılarda şu ana kadar İsrail ordusunun 10 binden fazla mühimmat kullandığını kaydetti. Defrin, Tahran yönetiminin istikrarsız hale geldiğini iddia ederek dün Arad ve Dimona'ya gerçekleştirilen saldırılar kapsamında tehdidin yeni olmadığını, daha önce de kendilerine füzeler atıldığını aktardı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yaptığı açıklamada, güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu. Regev, bugün yerel saatle 17.00'den itibaren saatte iki uçak yerine bir uçağın iniş ve kalkışına izin verileceğini belirterek, her bir uçuş için 120 olan yolcu sayısının da 50'ye düşürüldüğünü kaydetti. Güvenlik kurumlarının tavsiyelerine göre yönergelerin her an değişme ihtimalinin bulunduğuna işaret eden Regev, Ben Gurion Havalimanı'nın sınırlı olarak açılmasının ardından İsrailli hava yolu şirketlerinin uçuşlarıyla 140 bin vatandaşın ülkeye geri döndüğünü iddia etti.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana bölgedeki çocukların "yıkıcı bir bedel" ödediğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeye 18 kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve 2 balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Umman Denizi ile Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altında tuttuklarını dolayısıyla Basra Körfezi'ne mayın döşemeye ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

İran, İsrail'in güneyini hedef alan bir misilleme başlattı

Irak'ın Erbil kentinin Bahrika nahiyesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Gırdeçal Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Saudi Aramco, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kesintilere karşı Suudi Arabistan'ın batı kıyısındaki Yenbu Limanı üzerinden alternatif sevkiyat rotalarını devreye alarak enerji arzını güvence altına aldıklarını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz savaş gemisi HMS Dragon'un Doğu Akdeniz'e ulaştığını ve savunma operasyonlarına katılacağını duyurdu.

ABD, uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Yunanistan'daki Souda Deniz Üssü'nde bakım ve onarım altına alındığı açıklandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "ABD kuvvetleri, İran askeri hedeflerini hassas mühimmatlarla agresif bir şekilde vurmaya devam ediyor" dedi.

Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed İsmail Tevekkuli, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Tahran'da 636 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen saldırı dalgasının bir parçası olarak Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ana karargahını vurduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Washington ile Tahran yönetimleri arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin girişimler ve olası bir anlaşmayı görüştüğü ileri sürüldü.

İran, İsrail'in kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD'nin bölge ülkelerindeki üslerine misilleme saldırısında bulunduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD-İsrail ve İran çatışmasının bir süre daha sürebileceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Lübnan'daki köprülere saldırıları dahil Orta Doğu'daki kritik altyapıya yönelik saldırıları kınadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın ABD ve müttefiklerine yönelik tehditlere son vermek için bir şansı daha var. Umarım bu şansı kullanır" dedi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Sözcüsü Bekayi, "ABD ile müzakere yapılmadı" açıklamasında bulundu

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda "gerekli güvenlik önlemlerinin alınması" çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı planını 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatının ardından, "Gerilimin düşürülmesi mutlak bir önceliktir." açıklamasında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Basra Körfezi'ndeki durumu telefonda ele aldı.

ABD ve İsrail'in sabaha karşı hedef aldığı İran'ın başkenti Tahran'daki Enderzgu bölgesinde ciddi hasar meydana geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ADNOC Gas şirketi, tesisleri genelinde operasyonların normal şekilde sürdüğünü, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle üretimde geçici düzenlemelere gidildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı planını 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasının ardından, İsrail ordusu Tahran'a yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların "Tahran'ın eseri olmadığını" ifade ederek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçişler için çabaladıklarını belirtti.

İran basınına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, Washington yönetimiyle hiçbir müzakerenin yapılmadığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının enerji piyasalarının kötü durumunu düzeltmeye yönelik "psikolojik operasyon" olduğunu savundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD ve İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarındaki "askeri faaliyetlere" dair haberleri "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatının ardından "Her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD'nin, Tel Aviv yönetimine işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarından duyduğu "hoşnutsuzluğu" ilettiği iddia edildi.

Moskova Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile verimli görüşmeler yaptıklarını ve İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları ertelediğini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin yol açtığı enerji tedarik sorunlarına karşı Singapur ile enerji güvenliği için işbirliğine gittiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin İran füzeleri tarafından hedef alındığına dair herhangi bir değerlendirme olmadığını belirtti.

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana gelirken, hava saldırıları sonrası başkentin bazı noktalarından dumanlar yükseldi.

Japonya, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz'un, Tokyo yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri korumak için "donanmasının bir kısmını" tahsis edeceği yönündeki iddiasını yalanladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ülke topraklarına yönelen 7 balistik füze ile 16 insansız hava aracına (İHA) hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu.

İran'ın Buşehr kentindeki Meteoroloji Müdürlüğü binasının 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde ABD-İsrail tarafından hedef alındığı ve saldırıda Havaalanı Meteoroloji Dairesi Başkanı Yusuf Sobhanineseb'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallere saldırıların düzenlenmesinin son derece tehlikeli olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." dedi.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda patlama seslerin duyuldu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri, ülkeye gönderilen 2 füze ve 36 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

İsrail'in kuzeyinde Hizbullah saldırısı sırasında yaşamını yitirdiği söylenen çiftçinin, İsrail ordusunun topçu ateşiyle öldüğü ortaya çıktı.

İran ordusu, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas kentinde İran donanmasına saldırı girişiminde bulunan ABD'ye ait iki kamikaze insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

İran'dan yapılan yeni misillemenin ardından İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon) kentinde iki bölgeye şarapnellerin düştüğü bildirildi.

İran Savunma Konseyi, ABD-İsrail'in İran kıyılarına ve adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi durumunda Basra Körfezi'ne mayın döşeneceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin İngiltere'ye ait Diego Garcia Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı "İsrail'in sahte bayrak" operasyonu şeklinde nitelendirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken Katar Havayolları, en büyük 20 uçağını İspanya'nın Teruel kentindeki uzun süreli depolama tesisine taşıdı.

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkedeki elektrik tesislerine saldırı" tehditlerinin ardından Körfez ülkeleri ile Ürdün'deki 11 önemli enerji üretim ve tuzdan arındırma tesisinin görüntülerini paylaşarak, İran'ın enerji tesislerine muhtemel saldırıda bu tesislerin hedef alınacağını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini vuracağına yönelik tehdidinin "çok iyi" sonuç vereceğini öne sürerek, bu durumun "İran'ın tamamen yok edilmesine" yol açabileceğini savundu.

İran Devrim Muhafızları: İran'ın elektrik santrallerine saldırı olursa, İsrail'in ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerini hedef alacağız

İsrail ordusunun, İran'a yönelik saldırılarda eski mühimmat kullanmaya başladığı öne sürüldü.

İsrail basını, ABD'nin Tel Aviv yönetimine, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair saldırı planları kapsamında, savaşın beklenenden daha uzun süreceği yönünde bir mesaj ilettiğini ileri sürdü.

İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki bir geçiş noktasını daha imha ettiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edilmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan, ülkenin farklı bölgelerinde 2 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

İsrail, İran'ın ülkenin güneyindeki Arad ve Dimona'ya yaptığı misillemelerin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yapılan uçuşlara kısıtlama getirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a "aralıksız sürdürdükleri saldırıların" birkaç hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Kuveyt, hava sahasına giren füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile güney bölgesinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor

İsrail ordusu, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki farklı olaylarda toplam 7 askerinin yaralandığını açıkladı.

01:27 ABD ordusu, İran'a ait tek yönlü saldırı İHA'larının bulunduğu üslerin vurulduğunu duyurarak, o anların görüntülerini yayınladı.

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ateşlediği füze ve roketlerin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler çaldı.

ABD medyası, İsrail'in İran'da "yönetimi devirecek bir isyan çıkarma" planının "temel bir yanılgı" olduğu ve Donald Trump yönetiminin sahadaki durumdan bağımsız olarak bu plana iyimser yaklaşmasının "hata olduğu" değerlendirmesini yaptı.

00:25 İran Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılara katılmayan ülkelere ait gemilerin, güvenlik kurallarına uymaları ve Tahran ile koordinasyon sağlamaları halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini açıkladı.

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS), İsrail vatandaşlarının yüzde 78,5'inin İran'a yönelik saldırıları desteklediğini ortaya koyan kamuoyu araştırmasını paylaştı.

00:00 ABD'nin İran'ın petrol terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıkları kapsamında bölgeye personel sevkiyatını hızlandırdığı iddia edildi.