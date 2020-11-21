İran'ın Kabil Büyükelçiliğine roket atıldı! Hasar oluştu

AA 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:56 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:56

İran'ın Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde fırlatılan bir roketin elçiliğin bahçesine düştüğü ve hasara yol açtığı belirtildi.

Elçilik çalışanlarından yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, binadaki camların kırıldığı ve altyapının zarar gördüğü ifade edildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, Kabil'e bu sabah 23 roketle düzenlenen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.



Roketli saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmazken, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid saldırının kendileri tarafından düzenlenmediğini bildirdi.

