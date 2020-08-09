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Dünya

İran'ın Kiş Adasındaki bir ticaret merkezinde yangın çıktı

İran'ın güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı ve ülkenin önemli turizm ve ticaret merkezleri arasında sayılan Kiş Adası'nda bir ticaret merkezinde yangın çıktı.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 10:24 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 10:24
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İran devlet televizyonunun haberine göre, 200'den fazla dükkan ve mağazanın bulunduğu Perdis-1 ticaret merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangında ticaret merkezinin bir bölümünün zarar gördüğü belirtilirken şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bilgisi verilmedi.

Yangına elektrik kablosundaki bir arızanın neden olduğu aktarıldı.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde ana karaya 18 kilometre mesafede yer alan Kiş Adası, ülkenin önemli turizm ve ticaret merkezleri arasında sayılıyor.

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