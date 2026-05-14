  • İran'ın Körfez öfkesi büyüyor! Ziyaret iddiası yeni krizin fitilini ateşledi: Hesap verecekler
Dünya

İran'ın Körfez öfkesi büyüyor! Ziyaret iddiası yeni krizin fitilini ateşledi: Hesap verecekler

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan bölgesel gerilim, diplomasi ve istihbarat savaşlarını da beraberinde getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği iddiaları Orta Doğu'da yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken tehdit mesajı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 'İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek.” dedi.

KÜBRA ŞENAL14 Mayıs 2026 Perşembe 00:22
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Netanyahu'nun BAE'yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Erakçi, "Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

İran halkı ile düşmanlığın "akılsızca bir kumar" olduğunu söyleyen Erakçi, "Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN BAE ZİYARETİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun BAE'yi gizlice ziyaret ettiği ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü aktarılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.

Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

İşte ABD/İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

00:01 BAE Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın ülkeye ziyarette bulunduğu veya BAE topraklarında herhangi bir İsrail askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

