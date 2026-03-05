İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0105
  • EURO
    51,2498
  • ALTIN
    7319.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı iddiası! ABD medyası haberi geri çekti
Dünya

İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı iddiası! ABD medyası haberi geri çekti

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiasını haberleştiren ABD medyası, söz konusu haberi geri çekti.

AA5 Mart 2026 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı iddiası! ABD medyası haberi geri çekti
ABONE OL

Amerikan haber platformu Axios'un muhabiri Barack Ravid, konuya ilişkin önceki haberini geri çekerek, İran'daki duruma dair güncel bir açıklama yaptı.

ABD yerel saatiyle öğleden sonra ABD'li bir yetkiliye dayanarak, "İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığı" iddiasını haberleştiren Ravid, X hesabından yaptığı bu açıklamasını silerek haberi geri çekti.

Ravid, yeni bir açıklama yaparak, "Irak sınırına yakın İran'ın kuzeybatısında neler olup bittiğine dair çelişkili haberler var. İranlı Kürt milislerin kara saldırısı başladı mı, yoksa önümüzdeki saatlerde başlayacak mı belli değil. İranlı Kürt gruplardan birinin üst düzey yetkilisi, bana yaptığı açıklamada, kara saldırısının başladığı iddiasını yalanladı." ifadelerini kullandı.

Axios'un ilk haberinde, isimsiz bir ABD'li yetkiliye dayanarak, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığı iddiası paylaşılmıştı.

Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.

- BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt vermişti.

Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." açıklamasını yapmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.