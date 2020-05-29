İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8242
  • EURO
    7,5733
  • ALTIN
    377.391
  • BIST100
    105183
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada 3 İran askeri öldü
Dünya

İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada 3 İran askeri öldü

İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 İran askeri öldü.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 09:59 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 09:59
ABONE OL

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kenti kırsalında İran sınır muhafızları ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 İran askeri yaşamını yitirdi.

Irak sınırı yakınlarında yaşanan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğü belirtildi.

Haberde, söz konusu silahlı grubun adı belirtilmezken çatışmanın yaşandığı bölge daha önce İran askerleriyle terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK ile İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) militanları arasında çatışmalara sahne olmuştu.

İşte CHP ve darbecilerin kirli ittifakını bir kez daha tescilleyen ses kaydı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.