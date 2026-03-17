İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2105
  • EURO
    50,9317
  • ALTIN
    7142.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'ın kuzeydoğusunda askeri hareketlilik: Saldırı hazırlığındaki casuslara baskın
İran'ın kuzeydoğusunda askeri hareketlilik: Saldırı hazırlığındaki casuslara baskın

İran'ın kuzeydoğusunda hassas noktalarda bilgi topladığı ve operasyon hazırlığında olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu kişi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

IHA17 Mart 2026 Salı 11:22
ABONE OL

İran, ABD ve İsrail ile yaşadığı gerilimin tırmanış sürecinde ülke içindeki istihbarat tehditlerine karşı sert bir tutum sergiledi. Devrim Muhafızları Ordusu, kuzeydoğu bölgesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu bir casusluk şebekesini çökerterek 10 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, İran'ın iç güvenlik alanında kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI 10 YABANCI UYRUKLU CASUSU GÖZALTINA ALDI

İran'ın kuzeydoğusunda operasyon hazırlığında olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları devam ederken İran ülke içindeki casusluk faaliyetleriyle mücadeleyi sürdürüyor. İran basını, ülkede casusluk faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle 10 yabancı uyruklunun gözaltına alındığını duyurdu.

HASSAS NOKTALARDA BİLGİ TOPLAYAN AJAN AĞI İRAN'IN KUZEYDOĞUSUNDA DEŞİFRE EDİLDİ

Adı ve ülkeleri açıklanmayan 10 kişinin hassas noktalarda bilgi topladığı ve İran'ın kuzeydoğusunda operasyon hazırlığında olduğunu kaydedildi.

Yabancı uyrukluların İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.