İran, ABD ve İsrail ile yaşadığı gerilimin tırmanış sürecinde ülke içindeki istihbarat tehditlerine karşı sert bir tutum sergiledi. Devrim Muhafızları Ordusu, kuzeydoğu bölgesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu bir casusluk şebekesini çökerterek 10 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, İran'ın iç güvenlik alanında kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI 10 YABANCI UYRUKLU CASUSU GÖZALTINA ALDI

İran'ın kuzeydoğusunda operasyon hazırlığında olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları devam ederken İran ülke içindeki casusluk faaliyetleriyle mücadeleyi sürdürüyor. İran basını, ülkede casusluk faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle 10 yabancı uyruklunun gözaltına alındığını duyurdu.

HASSAS NOKTALARDA BİLGİ TOPLAYAN AJAN AĞI İRAN'IN KUZEYDOĞUSUNDA DEŞİFRE EDİLDİ

Adı ve ülkeleri açıklanmayan 10 kişinin hassas noktalarda bilgi topladığı ve İran'ın kuzeydoğusunda operasyon hazırlığında olduğunu kaydedildi.

Yabancı uyrukluların İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

