AA 27 Kasım 2020 Cuma 17:25 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 17:30

İran devlet televizyonu, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Bazı kaynaklar Fahrizade'nin hayatını kaybettiğini iddia ederken saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

İsrail merkezli internet sitesi Walla'nın eski yabancı istihbarat servisleri sorumlularının verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, bazı İranlı bilim adamlarına bir kaç yıl önce İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından suikast düzenlendiği belirtildi.

Haberde İsrail'in, Tahran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Mehabadi'yi suikast listesine eklediği öne sürüldü.