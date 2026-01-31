İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'ın nükleer tesislerinde hareketlilik! Uydu görüntüleri ipuçlarını verdi
Dünya

İran'ın nükleer tesislerinde hareketlilik! Uydu görüntüleri ipuçlarını verdi

2025'teki İsrail ve ABD saldırılarının ardından İran'ın bombalanan nükleer tesislerinde ilk kez kapsamlı inşaat faaliyetleri uydu görüntülerine yansıdı.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
İran'ın nükleer tesislerinde hareketlilik! Uydu görüntüleri ipuçlarını verdi
ABONE OL

ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin sağladığı uydu görüntülerinde, İsfahan ve Natanz tesislerinde hasar görmüş iki binanın üzerine çatılar inşa edildiği görüldü.

Uydu görüntüleri, İran'ın hasar gören Natanz Nükleer Tesisi'nin üzerine Aralık 2025'te bir çatı inşa edilmeye başlandığını gösterirken tesisin elektrik sisteminin hala hasarlı olduğu gözlemlendi.

Natanz tesisini çevreleyen çitin birkaç 100 metre güneyinde bulunan bölgedeki uydu görüntülerinde 2023'te başlayan kazı çalışmalarına devam edildiği saptanırken, kazıdan çıkan toprak yığınlarının boyutunun giderek büyüdüğü kayda geçti.

Uydu görüntüleri, İsfahan'daki nükleer tesiste de Natanz'dakine benzer bir çatı inşa edildiğini gösterirken tesisin yakınındaki bir dağa açılan iki tünelin toprakla doldurulduğu ve üçüncü bir tünelin girişine yeni bir dizi duvar inşa edildiği görüldü.

Bu inşaatlar, İsrail ve ABD saldırılarından bu yana, İran'ın hasar görmüş nükleer tesislerinde uydu tarafından tespit edilen ilk önemli faaliyet olarak kayda geçerken İran henüz bu iki tesisteki faaliyetlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapmadı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (IAEA) da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

- İRAN'A YÖNELİK "GECE YARISI ÇEKİCİ" OPERASYONU

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.