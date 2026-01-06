İSTANBUL 17°C / 12°C
Dünya

İran'ın nükleer tesislerini vurmuşlardı... ABD'den uranyum zenginleştirmeye 2,7 milyar dolarlık bütçe

ABD Enerji Bakanlığı, gelecek on yıl boyunca yerli uranyum zenginleştirme kapasitesini artırmak için 2,7 milyar dolar tahsis etti.

6 Ocak 2026 Salı 00:19
İran'ın nükleer tesislerini vurmuşlardı... ABD'den uranyum zenginleştirmeye 2,7 milyar dolarlık bütçe
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji güvenliğini artırma ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltma hedefini desteklediği belirtildi.

Açıklamada, bu yatırımla düşük zenginleştirilmiş uranyum (LEU) ve yüksek katkılı düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) üretiminin artırılmasının, yeni tedarik zincirleri oluşturulmasının ve istihdam yaratılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Uranyum zenginleştirme çalışmaları için üç şirkete toplam 2,7 milyar dolarlık görev emirleri verildiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin American Centrifuge Operating, General Matter ve Orano Federal Services olduğu kaydedildi.

