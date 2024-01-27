İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'ın Pakistan sınırında 9 yabancı uyruklu öldürüldü
Dünya

İran'ın Pakistan sınırında 9 yabancı uyruklu öldürüldü

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 yabancı uyruklu kişinin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 15:37 - Güncelleme:
İran'ın Pakistan sınırında 9 yabancı uyruklu öldürüldü
ABONE OL

Konuya ilişkin haber, İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansında yayımlandı.

Habere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde bir evde 9 yabancı uyrukluyu öldürdü.

Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadığı aktarılırken, olayla ilgili başka bilgi verilmedi.

- SİSTAN-BELUÇİSTAN EYALETİNDE SALDIRILAR

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti, son günlerde "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek zaman zaman silahlı eylemler düzenleyen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün saldırılarına sahne olmuştu.

Örgüt, 15 Aralık'ta Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis merkezine düzenlenen ve 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti. Aynı bölgede 10 Ocak'ta bir karakola düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı da Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.

Ceyşu'l Adl, 17 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın öldürüldüğü saldırıyı da sosyal medyadaki hesaplarından paylaştığı açıklamayla üstlendiğini bildirmişti.

Saldırıların ardından İran, örgütün Pakistan topraklarında yer aldığı iddia edilen kamplarını vurmuştu. Pakistan da buna karşılık Beluç örgütün İran topraklarında yer aldığını öne sürdüğü mevzilerini bombalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.