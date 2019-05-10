İran’ın restine AB ültimatomu

ABD’nin İran’la 2015’te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek petrol ihracını hedef alan yaptırımları devreye koyması üzerine Tahran’ın mutabakatı dondurma hamlesi geri tepti. İran yönetiminin uranyum zenginleştirmeye döneceğini duyurarak anlaşmanın Batılı ortaklarına 60 gün mühlet vermesi üzerine, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Almanya ve Fransa sert tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, imzaladıkları ortak metinle İran’ın ültimatomunu reddettiklerini duyurdu.

‘GERGİNLİĞE GEREK YOK’

Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmaya yönelik beyanının büyük endişeyle karşılandığı kaydedilen açıklamada, “İran’a, nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesi ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi. “Her türlü ültimatomu reddediyoruz ve İran’ın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini nükleer anlaşma ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde değerlendireceğiz” denilen açıklamada, Avrupalı devletlerin İran’la yasal yollardan ticaret yapmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. AB’nin tepkisinin ardından İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Tahran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararıyla nükleer anlaşmayı aslına döndürmeyi hedeflediğini söyledi.

ANLAŞMAYI KURTARALIM

Devlet televizyonuna konuşan Kemalvendi, İran’ın bu kararla nükleer anlaşmadan çıkmayı hedeflemediğini belirterek, “Hedefimiz KOEP’i güçlendirmek ve onu kendi rayına oturtmaktır” ifadesini kullandı.