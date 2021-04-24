İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde çatışma: 3 ölü

AA 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:26 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:26

Devrim Muhafızları Ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bölgede terör eylemi hazırlığında olan bir grup güvenlik güçleri tarafından pusuya düşürüldü ve terörist grubun 3 üyesi etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmanın ardından silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, örgüt ismine yer verilmedi.

Sistan-Beluçistan bölgesinde İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.