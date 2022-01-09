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Dünya

İran'ın Taliban'a devredeceği iddia edilmişti! Açıklama geldi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin Taliban yönetimine devredileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

AA9 Ocak 2022 Pazar 15:22 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 15:22
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Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin 18 Nisan 1961 tarihli "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi"ne göre faaliyet yürüttüğünü ve bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, beraberinde ekonomik ve siyasi yetkililerden oluşan heyetle temaslarda bulunmak üzere dün akşam İran'a geldi.

Muttaki ile Taliban'ın Sanayi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlarının da Tahran'a geldiği ve İranlı yöneticilerle ekonomik iş birliği konularını görüşecekleri kaydedildi.

Görüşmelerde bankacılık, sınır pazarları, maden, ticaret ve spor alanlarında iş birliği anlaşmalarının yapılması bekleniyor.

İran medyasında yer alan haberlerde, Taliban heyetinin ziyareti sırasında Tahran'daki Afganistan Büyükelçiliğinin de Taliban'a devredileceği iddia edilmişti.

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