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İranlı 150 vekili Ruhani'ye 'Zarif'in istifasını kabul etmemesi' için çağrıda bulundu

İran Meclisi'ndeki 150 milletvekili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmemesini istedi.

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Meclisteki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü ve reformist milletvekili Ali Necefi Hoşrudi, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekillerinin ekseriyetinin Zarif'in görevde kalmasını istediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye bu yönde bir mektup iletildiğini ifade etti.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Mustafa Kevakebiyan da Zarif'in görevde kalması için 150 milletvekilinden imza topladıklarını aktardı.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

Zarif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamayla Zarif'in istifa ettiğini doğrularken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

İran'da yayın yapan "Entekhab" sitesinin haberinde ise muhabirin konuya ilişkin sorusunu cevaplarken Zarif’in "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberinde de Zarif'in, mesajında, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeleri kastettiği öne sürülmüştü

Zarif'in katılmadığı görüşmeden yansıyan fotoğraf karelerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin görülmesi dikkati çekmişti.

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