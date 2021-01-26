star.com.tr 26 Ocak 2021 Salı 14:53 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 15:00

İran'ın tanınan din adamlarından ve şu anda muhalif bir figür olan Masumi-Tahrani, İsrail'in Channel 12 haber kanalına, iki ülke arasındaki gerilimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Tehrani, İranlılar ile Yahudiler arasında "uzun yıllar süren dostluğa" atıfta bulunarak, "İsrail hakkında olumlu bir görüşü olmayan İranlı hiç tanımadım. Rejiminin var olmayan düşmanları icat etmeyi bırakmasının zamanı geldi" dedi.

Tehrani sözlerini şöyle sürdürdü:

İran ile arasındaki mantıksız düşmanlığın sona ermesine tanık olmak için, Yahudi devletini ziyaret etmeye hazırım. Bizim bir sorunumuz yok. Ne İsrail ile ne de dünyadaki başka bir ülke ile...

İRAN REJİMİNE SADDAM HÜSEYİN GÖNDERMESİ

Masumi-Tahrani ayrıca, Tahran'ın İsrail'i yok etmek için defalarca tehditler savurmasına tepki göstererek, "Unutmayın, bu sloganlar[son Irak Cumhurbaşkanı]Saddam Hüseyin tarafından da söylendi ve biz onun bugün nerede olduğunu biliyoruz." dedi.

İran, geçtiğimiz yıl Kasım Süleymani'in Irak'ta öldürüldüğü suikastta İsrail'in de parmağı olduğunu iddia ederek suçlamalarda bulundu. Son olarak 27 Kasım 2020'de, önde gelen İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin (Mohsen Fakhrizadeh) suaikaste kurban gitmesiyle iki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.

Suriye'de Esed rejimini destekleyen İran'ın İsrail'e yakın birlikleri, İsrail ordusu tarafından sık sık vuruluyor.

Tel Aviv İran'ı nükleer silah yapmaya çalışmakla ve Suriye'yi "İsrail'i ortadan kaldırma hedefinin bir parçası olarak askeri bir dayanak üssüne" dönüştürmekle suçluyor.

İran, nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu ve Suriye'de yalnızca İranlı askeri danışmanlar olduğunu iddia ederek suçlamaları reddediyor.

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