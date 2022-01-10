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Dünya

İranlı komutan Selami'den ABD'ye tehdit: Devamı gelecek

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, 'Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamının bir kısmını aldıklarını ve devamının da geleceğini' söyleyerek ABD yöneticilerini tehdit etti.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 11:59 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:59
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Başkent Tahran'da düzenlenen bir programa katılan Selami, burada yaptığı konuşmada 3 Ocak 2020'de ABD tarafından öldürülen Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyledi.

ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü füzelerle vurarak "ağır bir darbe indirdiklerini" savunan Selami, "Ağır intikamın bir kısmını aldık ancak gerisi duruyor. ABD'li makamlar bilsin ki bir millete saldırıp intikamından güvende olamazlar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "Irak hükümet makamlarının davetiyle bu ülkeye giden silahsız bir kişiyi öldürdüğünü" söyleyen Selami, "Çatışma ve savaş meydanında zorlukları ve tehlikeleri atlattık. Düşmandan yana hiçbir endişemiz yok, kendimizi savunabiliriz." görüşlerini paylaştı.

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