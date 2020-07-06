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Dünya

İranlı komutan Tangsiri: Yeraltına füze şehirleri kurduk, her yerde onların kabusu olacağız

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Reza Tangsiri, ülkenin güneyinde yer alan sahil şeridinde yeraltı füze şehirleri inşa ettiklerini söyledi. Tangsiri, 'Düşmanlarımız tam olarak nerelerde olduklarını bilmiyorlar. Şunu bilsinler, biz Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne kadar her yerde varız ve onların kabusu olacağız' diye konuştu.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:12 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:12
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İran, Körfez'de kıyı şeridi boyunca yeraltında füze şehirleri oluşturduklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Reza Tangsiri, "Kendi sahil şeridimizi ve adalarımızı korumakla sorumluyuz” ifadelerini kullandı.

NTV'de yer alan habere göre, İran’nın güneyinde yer alan sahil şeridinde yeraltı füze şehirleri inşa ettiklerini belirten Tangsiri, “Düşmanlarımız tam olarak nerelerde olduklarını bilmiyorlar. Şunu bilsinler, biz Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne kadar her yerde varız ve onların kabusu olacağız” dedi.

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