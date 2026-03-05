İranlı Kürt grupları silahlandırma fikri! Almanya karşı çıktı

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Röttgen, ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'da potansiyel kara operasyonları için Kürt gruplarının silahlandırılmasının iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Röttgen, program sunucusunun İran ve Irak'taki Kürtleri silahlandırıp Amerikan-İsrail hava saldırıları sırasında İran'a karşı kara kuvvetleri olarak göndermeye ilişkin iddiaların sorulması üzerine buna kesin şekilde karşı olduğunu kaydetti.

Bunun parçalanma ve kaos tehlikesine yol açacağını vurgulayan Röttgen, "Ülkenin toprak bütünlüğünü yok etmek bizim çıkarımıza olmamalıdır. İran'da yaklaşık on iki etnik grup bulunmaktadır. Biz ülkede iç savaş ve parçalanma istemiyoruz." diye konuştu.