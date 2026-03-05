İSTANBUL 13°C / 6°C
5 Mart 2026 Perşembe
İranlı Kürt grupları silahlandırma fikri! Almanya karşı çıktı

Almanya'da Federal Meclis Savunma ve Dış ilişkiler Komisyonları üyesi Norbert Röttgen, İran ve Irak'taki Kürtleri silahlandırıp Amerikan-İsrail hava saldırıları sırasında İran'a karşı kara kuvvetleri olarak göndermek fikrine kararlı şekilde karşı çıktı.

5 Mart 2026 Perşembe 12:57
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Röttgen, ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'da potansiyel kara operasyonları için Kürt gruplarının silahlandırılmasının iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Röttgen, program sunucusunun İran ve Irak'taki Kürtleri silahlandırıp Amerikan-İsrail hava saldırıları sırasında İran'a karşı kara kuvvetleri olarak göndermeye ilişkin iddiaların sorulması üzerine buna kesin şekilde karşı olduğunu kaydetti.

Bunun parçalanma ve kaos tehlikesine yol açacağını vurgulayan Röttgen, "Ülkenin toprak bütünlüğünü yok etmek bizim çıkarımıza olmamalıdır. İran'da yaklaşık on iki etnik grup bulunmaktadır. Biz ülkede iç savaş ve parçalanma istemiyoruz." diye konuştu.

