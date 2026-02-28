''İranlı liderler öldürüldü'' iddiası... Trump: Çok güçlü bir saldırıydı

Trump, ABC News'e telefon üzerinden bir röportaj verdi.

Röportajda Trump, İran'a yönelik saldırıların "iyi" gittiğini savunarak, bunun ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya, "Aslında bizim istediğimiz kadar sürecek. Ama halihazırda büyük bir hasar verdi. Esasen işlevsiz bir hale geldiler, istediğimiz sürece devam ederiz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ve İsrail'in saldırılarında İranlı liderlerin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin bir soruya, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." yanıtını verdi.

İran'ın bir sonraki liderinin belirlenip belirlenmediği sorusunu ise "Evet. İyi bir fikrimiz var." yanıtını verdi.

"BİRKAÇ ÇIKIŞ YOLU VAR"

ABD Başkanı Trump, Axios haber platformuna İran'a yönelik saldırılar konusunda telefon üzerinden röportaj verdi.

Röportajda Trump, saldırıların sonlandırılması için birkaç "çözüm yolu" bulunduğunu belirterek, sürenin ne olacağına ilişkin, "Uzun süre devam edip her şeyi devralabilirim ya da 2-3 günde bitirip İranlılar'a 'Yeniden (nükleer ve füze programlarınızı) inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim." şeklinde konuştu.

Trump, "Her halükarda, bu saldırıyı atlatmaları birkaç yıllarını alacak." görüşünü paylaştı.

Saldırıları neden başlattıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, bunun birinci nedeninin Steve Witkoff ve Jared Kushner liderliğindeki müzakerelerin başarılı olamaması olduğunu söyledi.

Trump, "İranlılar anlaşmaya yaklaştı, sonra geri çekildi, geldi geri gitti. Neden anlaşmak istemediklerini anladım." dedi.

İkinci nedenin ise İran'ın son yıllardaki davranışları olduğunu belirten Trump, "Her ay onların kötü bir şey yaptığını, bir şeyi patlattıklarını ya da birilerini öldürdüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine işaret ederek, "Bibi ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim." değerlendirmesinde bulundu.