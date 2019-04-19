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İranlı milletvekillerinden rejime Haşdi Şabi tepkisi: Anayasanın ihlali

İranlı milletvekilleri Haşdi Şabi ve Fatımiyyun milis güçlerinin İran'daki sel mağdurlarına destek için ülkeye girişini Anayasa'nın ihlali olarak niteledi.

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İranlı milletvekilleri, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren Şii milis gücü Haşdi Şabi ve Fatımiyyun mensuplarının selzedelere yardım için Meclis ve hükümetin izni olmadan ülkeye gelmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Senendec Milletvekili Abdulkerim Hüseyinzade ve Şiraz Milletvekili Behram Parsayi, sosyal medya hesaplarından Suriye ve Irak'taki Şii milis güçlerin sel bölgelerine girişine izin verilmesini eleştirdi.

Şiraz Milletvekili Behram Parsayi, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer askeri açıdan ülkede konumlanmışlarsa bu Anayasa'nın 146. maddesinin, yardım etmek amacıyla ülkede faaliyet göstermek istiyorlarsa 125. maddesinin ihlalidir. Çünkü böyle bir şey, Meclisin onaylamasından sonra Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla gerçekleşebilir."

Senendec Milletvekili Abdulkerim Hüseyinzade ise "Devrim Muhafızları ve İran Ordusu'nun yeteri kadar askeri gücü yok mu? İran halkı selzedelere yardıma davet edildi ve kimse gitmedi mi ki Haşdi Şabi ve Fatımiyyun yardıma geldi? Madem Haşdi Şabi ve Fatımiyyun güçlerine ihtiyaç vardı, neden Meclis ve hükümetten habersiz gerçekleşti? Her şekilde 125. ve 146. maddelere riayet edilmemiştir. Hem ulusal birlik hem Anayasa görmezden gelinmiştir." ifadelerini kullandı.

İran'da 17 Mart'ta başlayan şiddetli yağışlar ülkedeki 31 eyaletten 25'ini etkiledi. İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, sel nedeniyle ülke genelinde 76 kişinin öldüğünü açıklamıştı. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ise maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar olduğunu belirtmişti.

Sel felaketinin ardından Irak ve Suriye'deki Haşdi Şabi ve Fatımiyyun'a bağlı milis güçler, mağdur olan vatandaşlara ve zarar gören yerlere destek amacıyla İran'a gelmişti.

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay, İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

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