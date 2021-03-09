İranlı milli kayakçı, yurt dışında sığınma talebinde bulunulmaması için senet imzalatıldığını söyledi

AA 09 Mart 2021 Salı 11:55 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 11:57

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark Gazetesi'ne konuşan mili sporcu Ahmedi, "Adımız milli sporcu ama ülkemizi temsil etmek için garanti veriyoruz. Kayak federasyonu, yurt dışına çıkışlarda o ülkede kalmamamız ve sığınma talebinde bulunmamamız için 2 milyar tümenlik senet imzalattı." dedi.

Dört kez ülke birincisi olan Ahmedi, kayak pistlerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve hedefinin Çin'de düzenlenecek 2022 Çin Kış Olimpiyatları'na katılmak olduğunu kaydetti.

- 2 yılda 10 İranlı sporcu ülkesine dönmedi

Son yıllarda çok sayıda İranlı sporcunun uluslararası yarışmalara gönderildikten sonra İran'a dönmedikleri gözlendi.

Etemadonline haber sitesi 13 Haziran 2020 tarihli haberinde, 2 yılda 3 Tekvando, 4 satranç, 1 güreş ve judo milli takımından 1 sporcu ve 1 antrenörün yurt dışına müsabakalara katılmak için gittiklerinde İran'a geri dönmediklerini belirtmişti.