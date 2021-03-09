İranlı milli kayakçı, yurt dışında sığınma talebinde bulunulmaması için senet imzalatıldığını söyledi

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark Gazetesi'ne konuşan mili sporcu Ahmedi, "Adımız milli sporcu ama ülkemizi temsil etmek için garanti veriyoruz. Kayak federasyonu, yurt dışına çıkışlarda o ülkede kalmamamız ve sığınma talebinde bulunmamamız için 2 milyar tümenlik senet imzalattı." dedi.
Dört kez ülke birincisi olan Ahmedi, kayak pistlerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve hedefinin Çin'de düzenlenecek 2022 Çin Kış Olimpiyatları'na katılmak olduğunu kaydetti.
Son yıllarda çok sayıda İranlı sporcunun uluslararası yarışmalara gönderildikten sonra İran'a dönmedikleri gözlendi.
Etemadonline haber sitesi 13 Haziran 2020 tarihli haberinde, 2 yılda 3 Tekvando, 4 satranç, 1 güreş ve judo milli takımından 1 sporcu ve 1 antrenörün yurt dışına müsabakalara katılmak için gittiklerinde İran'a geri dönmediklerini belirtmişti.