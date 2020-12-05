star.com.tr 05 Aralık 2020 Cumartesi 13:56 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 13:57

İsrail medyası, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in, Fahrizade'in nükleer silah yapımından bahsettiği çok gizli bir kaydına sahip olduğunu iddia eden haberler yayınladı. Olmert'in, kaydı 2008'de daha fazla işbirliği için, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a dinlettiği belirtiliyor.

Bir dizi üst düzey istihbarat yetkilisi ve o dönem Olmert'in savunma bakanı olarak görev yapan Ehud Barak'ın anılarına dayandırılan haberlere göre Olmert, Bush'un Mayıs 2008'de İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında kaydı dinletti.

İddiaya göre Olmert kaydın kaynağını ifşa etmekten o kadar çekindi ki, içeride başka biri varken çalmayı kabul etmedi. Hatta gezide Bush'a eşlik eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley'in bile çıkmasını istedi.

Haberlerde, Fahrizade'nin İran nükleer silahlarının gelişimi hakkında ayrıntılar verdiği ve bunun açıkça duyulabildiği ileri sürülüyor.

Kayıtta bilim adamı Fahrizade'nin, 'hükümetin kendisine işini yapması için yeterli fon sağlamadığından şikayet ettiği, üst düzey yetkilileri işaret ederek, "Beş savaş başlığı istiyorlar, çalışmama izin vermiyorlar." dediği belirtildi. Fahrizade'nin, üstlerinin aşırı baskısından da şikayet ettiği belirtiliyor.

DAHA FAZLA BASKI VE DESTEK İÇİN BUSH'A DİNLETTİ

Barak, Olmert'in kaydı İran'ın nükleer silah programının ciddiyetinin kanıtı olarak Bush'a sunduğunu ileri sürüyor.

Bush'un bu görüşmeden sonra, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında Tel Aviv ile istihbarat paylaşmayı kabul edecek kadar etkilendiği ve daha sonra Stuxnet siber saldırısını da içeren İran'a karşı ortak operasyonları kabul ettiği belirtiliyor. Ancak, Tel Aviv'e İran'ın araştırma tesislerini vurmak için gerekli silahları sağlamayı kabul etmedi.

İSRAİL SAVAŞ HALİNDE OLMADIĞI ÜLKELERİN BİLE NÜKLEER GÜCÜ OLSUN İSTEMİYOR

İsrail 1981'de, nükleer silah programlarını durdurmak için savaşta olmadığı ülkelere karşı askeri saldırılar düzenleyebileceğini gösterdi.

9 Haziran'daki Babil Operasyonu hava saldırısı kapsamında, bir grup İsrail F-16 savaş uçağı fark edilmeden Irak'a sızdı. Uçaklar İsrail'in, 'nükleer bomba için plütonyum üretiliyor' iddiasında bulunduğu, Bağdat'ın dışındaki Osirak nükleer reaktörünü bombaladı. Saldırı emrini, dönemin İsrail Başbakanı Menacham Begin vermişti.

Bu operasyondan sonra İsrail, 'Başlangıç Doktrini' olarak bilinen program kapsamında, nükleer silah üretimi ile ilgilenen bölge ülkelerine saldırılar düzenlemeye başladı.

OL MERT: FAHRİZADE MEŞRU BİR HEDEF

Olmert, iki yıl önceki bir röportajında, Fahrizade'nin meşru bir hedef olarak kaldığını ve kayıtla övünüyor gibi göründüğünü belirtti. Olemert ayrıca, bilim adamına yakın bir köstebeği olduğunu söyledi.

Olmert Fahrizade ile ilgili şu ifadeleti kullanıyor:

Fahrizade'yi iyi tanıyorum. Onu ne kadar iyi tanıdığımı bilmiyor. Sokakta karşılaşsam büyük olasılıkla onu tanırdım. Dokunulmazlığı yoktu, dokunulmazlığı yok ve dokunulmazlığı olacağını sanmıyorum.

İranlı nükleer fizikçi Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran'ın dışındaki bir otoyolda suikasta kurban gitti. Saldırganların, bilim adamının arabasına bomba ve robotik silahlarla, makineli tüfeklerle saldırdığı tespit edildi. Operasyonun sorumluluğunu hiçbir ülke veya grup üstlenmedi.

star.com.tr