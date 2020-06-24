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Dünya

İranlı yetkililerden “maske takmak zorunlu olsun” çağrısı

İran'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla yetkililer maske takma çağrısı yaptı.

IHA24 Haziran 2020 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:02
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İran’da koronavirüs sayısındaki artış yetkilileri harekete geçirdi. Toplam vak’a sayısının 212 bin 501 olduğu ülkede 9 bin 996 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133 olarak açıklanırken bu can kaybının, 2 buçuk ay sonra kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olarak kayıtlara geçti. Can kaybı sayısındaki artışın ardından yetkililer, maske kullanmanın zorunlu hale gelmesi çağrısında bulundu.

Bakanı Yardımcısı Alireza Raisi, "Maske takmanın zorunlu hale gelmesi kesinlikle gereklidir" dedi. Raisi, televizyonda yaptığı açıklamalarda, "Özellikle kapalı alanlarda ve toplantılarda maske kullanırsak virüsün yayılmasını azaltabiliriz" ifadelerini kullandı.

İlk koronavirüs vak’asının 19 Şubat’ta tespit edildiği İran’da Mart ayında 31 eyaletinde okullar kapatılmış, halka açık organizasyonlar iptal edilmişti. Ancak kısıtlamalar Nisan ayı itibarıyla kısmen kaldırılmıştı.

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