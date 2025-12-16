İSTANBUL 12°C / 5°C
Dünya

İranlı yetkililere ''insan hakları ihlali'' yaptırımı

Kanada, insan hakları ihlallerine karıştıkları iddiasıyla üst düzey 4 İranlı yetkiliye yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

16 Aralık 2025 Salı 09:41
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yaptığı açıklamada, Özel Ekonomik Önlemler (İran) Düzenlemeleri kapsamında, 4 kişi hakkında yaptırım kararı alındığını ifade etti.

Bakan Anand; Mohsen Karimi, Ahmad Kadem Seyedoshohada, Mustafa Mohebbi ve Hassan Akharian adlı yetkililerin, İran'da "ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri" ile bağlantılı olduklarını öne sürdü.

İran yönetiminin protesto ve muhalefete yönelik "baskılarını sürdürdüğünü" savunan Anand, güvenlik güçlerinin gösterileri bastırmak için "aşırı ve ölümcül güç" kullandığını; bunun, ifade özgürlüğü ile barışçıl toplanma ve örgütlenme haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Son kararla birlikte Kanada'nın, Ekim 2022'den bu yana İranlı yetkililer ve kurumlara yönelik insan hakları ihlalleri gerekçesiyle uyguladığı yaptırım sayısı 18'e yükseldi.

