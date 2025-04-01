Irkçı cinayetlerinin üzerinden 18 yıl geçti: Türkleri katleden terörist Zschaepe'nin iletişim ağı deşifre oldu!

Bild gazetesinin haberine göre, 2000-2007 yıllarında ırkçı cinayetler işleyen, 5 yıllık yargılama sonucunda 2018'de ömür boyu hapse mahkum edilen terör örgütü NSU üyesi Zschaepe'nin, Kasım 2011'deki 4 günlük firarı sırasında Thüringen İçişleri Bakanlığı Anayasayı Koruma Ofisine ait bir numarayı 12 kez aradığı öne sürüldü.

Gazetenin haberinde bu iddianın, görüşmeler, gizli dosyalar ve davaya müdahil olan bazı isimlerin ifadeleriyle de doğrulandığı belirtildi.

Eski Thüringen NSU soruşturma komitesi başkanı Dorothea Marx, Zschaepe'nin Anayasayı Koruma Dairesini "en az 12 kere" aradığının tespit edildiğini Bild gazetesine doğruladığı bilgisini paylaştı.

Hattın diğer ucundaki kişinin kim olduğu bugüne kadar belirsizliğini korurken, Marx'ın, kendisine bu yönde yöneltilen soruya ise "hatırlamıyorum" diye yanıt verdiği belirtildi.

NSU'nun Ocak 1998'de yeraltına çekilmesinden önce Thüringen Anayasayı Koruma Bürosunun, Zschaepe'yi sözde muhbir olarak işe almayı düşündüğü dile getirildi.

Bu fikir, o dönem resmi olarak uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş olsa da, Zschaepe'nin kaçışı sırasında ve günümüzde yetkililerle gayriresmi temasları olabileceği konusundaki iddiaların devam ettiği kaydedildi.

NSU'NUN GEÇMİŞİ

Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren terör örgütü NSU üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

YARGI SÜRECİ

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan terör örgütü NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe "ömür boyu" hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişti.