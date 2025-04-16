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Dünya

Irkçı İsrailli Bakan'dan Harem-i İbrahim Camisi'ne çirkin saldırı

Soykırımcı İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, güvenlik önlemleri altında işgal altındaki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın yaptı.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 11:35 - Güncelleme:
Irkçı İsrailli Bakan'dan Harem-i İbrahim Camisi'ne çirkin saldırı
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Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, İsrail polisi korumasında baskın yaptığı Harem-i İbrahim Camisi'nde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerle dini ritüeller gerçekleştirdi.

Ben-Gvir'in baskını Yahudilik inancına göre kutsal sayılan Hamursuz Bayramı sebebiyle Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların girişine kapatmasının ardından geldi.

İsrail, her yıl 10 gün Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek zamansal ve mekansal bölünmenin yaşandığı Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara tamamen kapatarak Filistinlileri ibadet hakkından mahrum bırakıyor.

Öte yandan, Harem-i İbrahim Camisi ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken, İsrail, geçen ramazan ayında bunu yerine getirmemişti.

Ayrıca, İsrail, Ramazan Bayramı'nda da camiyi Müslümanların ibadeti için açmayı reddetmişti.

MÜSLÜMANLAR İÇİN EN KUTSAL 4. CAMİ OLAN HAREM-İ İBRAHİM'E YÖNELİK İHLALLE

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

  • israil
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  • Harem-i İbrahim Camisi

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