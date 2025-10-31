İSTANBUL 19°C / 11°C
Irkçı İsrailli bakandan skandal paylaşım

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bir kez daha İsrail hapishanesindeki Filistinlileri aşağılayan görüntüleri paylaşarak idam çağrısı yaptı.

AA31 Ekim 2025 Cuma 16:33
Ben-Gvir'in, İsrail'deki bir hapishanede Filistinli tutukluları aşağıladığı anlara ait görüntüler yerel basında yayımlandı.

Görüntülerde, hapishanedeki çok sayıda Filistinlinin avluda elleri arkadan bağlı şekilde yüzükoyun yerde yattığı görülüyor.

Avludaki İsrail bayrağı önünde yüzüstü yatan tutuklulara işaret eden Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uyguladıklarını belirtiyor.

Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uygulamakla övünen Ben-Gvir, "Yapılması gereken bir şey daha var; idam cezası." ifadesini kullanıyor.

Aşırı sağcı Bakan, daha önce de bir hapishanede kaydettiği görüntülerde Filistinli tutuklulara yapılan işkencelerle övünmüş ve bu tutuklulara idam cezası getirilmesi çağrısında bulunmuştu.

