Irkçı İsrailli bakandan skandal paylaşım

Ben-Gvir'in, İsrail'deki bir hapishanede Filistinli tutukluları aşağıladığı anlara ait görüntüler yerel basında yayımlandı.

Görüntülerde, hapishanedeki çok sayıda Filistinlinin avluda elleri arkadan bağlı şekilde yüzükoyun yerde yattığı görülüyor.

Avludaki İsrail bayrağı önünde yüzüstü yatan tutuklulara işaret eden Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uyguladıklarını belirtiyor.

Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uygulamakla övünen Ben-Gvir, "Yapılması gereken bir şey daha var; idam cezası." ifadesini kullanıyor.

Aşırı sağcı Bakan, daha önce de bir hapishanede kaydettiği görüntülerde Filistinli tutuklulara yapılan işkencelerle övünmüş ve bu tutuklulara idam cezası getirilmesi çağrısında bulunmuştu.

