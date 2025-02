Irkçı terör saldırısına tepki sürüyor... Almanya'daki Türklerin ailelerinden 'adalet' çağrısı

Almanya'yı yöneten siyasetçilerin olayı aydınlatma sözü vermelerine rağmen sözlerinde durmadıklarını belirten aileler, AA muhabirine dava dosyasının kapatıldığını hatırlatarak, ülke tarihine geçecek büyüklükteki bu ırkçı terör saldırısının ardından adaletin sağlanmadığını söyledi.

Irkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş ve babası Selahattin Gürbüz, aradan bunca zaman geçmesine rağmen olayın aydınlatılmadığını ve adaletin yerini bulmadığını ifade etti.

Anne Emiş Gürbüz, "5 yıldır her şey aynı, bizi oyalıyorlar, verdikleri sözü tutmuyorlar. Biz aileler olarak sadece adaletin yerini bulmasının ve olayın aydınlanmasının peşindeydik. Her defasında Alman devletine soruyorum: Bu isteğimiz çok mu fazla? Biz her defasında bu soruyu soruyorduk ama maalesef cevap da alamıyorduk." dedi.

Katilin öldüğüne inandığını ancak kendini öldürdüğüne inanmadığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Katil ebediyete kadar susturuldu çünkü zaten bu 19 Şubat 2020, planlı ve projeliydi, o yüzden de katil susturuldu. Bu yara kapanmıyor, kabuk bağlamıyor, yara hala kanıyor ve kanayacak çünkü adalet yerini bulmadığı sürece, olay aydınlanmadığı sürece bu yara kanamaya devam edecek."

Gürbüz, "Hiçbir yerden yardım almadık. Çalıştık, çabaladık, çoluğumuz, çocuğumuz okudu, meslek, iş sahibi oldu. Çalışıyordu, ödülü de bu oldu." şeklinde konuştu.

- DOSYA KAPANDI

34 yaşındayken ırkçı katilin silahından çıkan kurşunlarla yaşama veda eden Fatih Saraçoğlu'nun ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu, değerlendirmelerini öldürülenlerin Hanau'daki mezarları başında yaptı.

Saraçoğlu, "Aradan 5 yıl geçti ama acılarımız hala taze. Bu acılarımız daha da büyüyor çünkü hukuki açıdan bir şey elde edemedik. Hukuki olarak bir yol kalmadı, biliyorsunuz dosyalar da kapandı, hiçbir çare kalmadı, tüm kapılar şu an bize kapalı." diye konuştu.

"Bize verilen sözlerin çoğu yerine getirilmedi" diyen Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Hiç kimse sorumluluğu üzerine almıyor şu an. (Olayın yaşandığı mekandaki) Kapıların kilitli olması, polisin telefona çıkmaması konusunda yetkililer kendilerini suçlamıyorlar ve 'Bir şey yapamazdık.' diyerek olayı kapatıyorlar veya emekliye ayrılıyorlar kısacası."

- IRKÇI KATİLİN BABASI, MAĞDUR AİLELERİ TACİZ EDİYOR

Irkçı terör saldırısında 37 yaşında öldürülen Gökhan Gültekin'in ağabeyi Çetin Gültekin, yetkililerin olayın aydınlatılması konusunda ilk günden beri aynı sözleri tekrarladıklarını ancak değişen hiçbir şeyin olmadığını belirterek, "5 yıldır çok uğraştık, birçok skandalı gün yüzüne çıkardık ama buna rağmen bir şey elde edemedik." dedi.

Kardeşinin işlettiği nargile kafede katledilmesinden 38 gün sonra oğlunun acısına dayanamayarak yaşamını yitiren babası Behçet Gültekin'in acısıyla ikinci kez sarsılan ağabey Çetin Gültekin, 9 kişiyi katleden Tobias Rathjen'in babası Hans Gerd Rathjen'in kurbanların ailelerini tehdit ettiğini ve polis tarafından korunduğunu savundu.

Katilin babasının hala mağdur aileleri tehdit edip tacizde bulunduğunu anlatan Gültekin, şöyle devam etti:

"Bu kişi asıl kurbanın kendi oğlu olduğunu söyledi. Köpeğiyle bazı ailelerin evinin önünde dikiliyor, saatlerce camın içine bakıyor. Oğlunun öldürdüğü kurbanın ufak kardeşinin yanına okula gidiyor, 'Seninle 13.30'da görüşeceğiz.' diyor. O çocuk o gün bu gündür okula gidemiyor. Bu kişi mahkemeye de çıktı ancak bu suçlamalardan dolayı değil sadece hakime saygısızlıktan dolayı para cezası aldı."

Mutlu Koçak ile kardeşini ölümsüzleştirmek için "Almanya'da doğdu, büyüdü ve öldürüldü" (Geboren, aufgewachsen und ermorder in Deutschland) isimli kitap yazan Gültekin, bu ırkçı cinayetin bilinmeyen yönlerini ve sonrasında yaşananları anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

- Irkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye yönelik ırkçı terör saldırısında aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin saldırının ardından düzenlediği operasyonda 43 yaşındaki Rathjen ile 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesinin olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadesini kullanmıştı.

Federal Savcılıktan Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşının bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.