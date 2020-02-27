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Dünya

Irkçı terörün hedefi olan Hanau'daki camiye ırkçı mektup

Geçen hafta ırkçı terör saldırısı sonucu 4'ü Türk, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Almanya'nın Hanau kentindeki bir camiye, posta yoluyla hakaret ve ırkçı ifadeler yer alan bir mektup gönderildi.

AA27 Şubat 2020 Perşembe18:39 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 18:39

Diyanet işleri Türk İslam Birliğine bağlı Hanau Camisi'ne gönderilen mektupta, yabancı ve Müslüman karşıtı ifadelerin yanı sıra ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlere yönelik hakaretler yer alıyor.

DİTİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00'de posta aracılığıyla gelen ırkçı mektubun, emniyet birimlerine bildirildiğini ve polisin olayla ilgili inceleme başlattığını aktardı.

Özkan, "Hanau’da acımız tazeyken, bu mektubun gönderilmesini vahim ve insanlık dışı buluyoruz. Yarın cuma namazı sonrası Hanau’da katledilen diğer Bosnalı ve Afganistanlı kardeşlerimizin cenaze namazı öncesi gelen bu mektup, bizlerin tedirginliğini bir kat daha artırdı." ifadelerini kullandı.

IRKÇI TERÖR SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıya ilişkin, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasını yapmıştı.

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