Irkçılar rahatsız! Avrupa'da Türk asıllı siyasetçinin partisi, parlamentoya girmeye hazırlanıyor

star.com.tr 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:54

Farklı Renkler Partisi, Malmö belediyesinin meclis seçim bölgesinde en az yüzde 12 oy almayı ve böylece yüzde 4'lük parlamento engelini aşmayı hedefliyor.

Akıllıca bir seçim stratejisi izleyen parti, Türk asıllı İsveç vatandaşlarının oylarını toplayarak parlamentoya girmeyi hedeflerken, Müslüman ve Türk düşmanlarının tehditlerine maruz kalıyor.

Parti lideri Mikail Yüksel, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Farklı Renkler Partisi'nin, gelecek yıl İsveç parlamentosuna girmek için Türkiye'de seçim kampanyası başlattığını duyurdu.

Yüksel'in seçim stratejisine dikkat çeken Rus basını, 'Yüksel Konya Kulu'ya afiş ve pankartlar astırdı. Bunun nedeni, İsveç'te yaşayan birçok Türk ve Kürt'ün yaz tatilinde Türkiye'de karşısına çıkmak.' ifadelerine yer verdi.

Partinin afiş ve pankartlarında, "Sadece 23 bin oyla Riksdag'a (İsveç Parlamentosu) girebiliriz." ifadesi yer aldı.

MÜSLÜMANLAR VE DİĞER GÖÇMENLERİN İSVEÇ PARLAMENTOSU'NDAKİ SESİ OLABİLİR

Farklı Renkler Partisi, İsveç'teki Müslüman topluluğunun parlamentoda temsil edilmesi gerektiğini savunuyor. Parti, Malmö belediyesinin meclis seçim bölgesinde oyların en az yüzde 12'sini alarak, yüzde 4'lük olağan meclis engelini aşmayı umuyor. Bu, geniş bir Müslüman nüfusun olduğu bölgede, yaklaşık 23 bin oy gerektiriyor.

Parti, en önemli gördüğü konuları şu şekilde sıralıyor: Afrofobi ve İslamofobi ile mücadele, konut krizini çözme ve entegrasyonu artırma. Ortadoğu'daki Filistin-İsrail çatışmasında sıkı bir şekilde AB kararları ve Filistin halkını destekliyor.

SUÇLANDI, TEHDİT EDİLDİ... TAZMİNATI CAMİYE BAĞIŞLADI

Mikail Yüksel, Farklı Renkler'den önce, Merkez Partisi'nin kıdemli bir üyesiydi. Ancak, 'Bozkurtlar'la ilişkisi var' suçlamalarıyla istifaya zorlandı.

Yüksel daha önce bir kaleme aldığı bir yazıda, kendi kişisel bakış açısını dile getirerek kurumu, hükümeti çok kültürlü toplum fikrini başarısızlığa uğratmakla suçladı. Yüksel, İsveç toplumundaki kötülüğün köklerinin 'büyüyen popülizm' ve 'yabancı düşmanlığı söylemi' olarak tanımladı. Ayrıca, yerleşik ideolojilerden kaçınma sözü verdi.

Yüksel'in Müslüman ve Türk oluşu, siyasetçiyi bazı ırkçı grupların da hedefine yerleştirdi. Bu yıl, Göteborg Bölge Mahkem0esinden yapılan açıklamada, Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki kişiye 5 bin kron (yaklaşık 493 euro) ceza verildiği belirtilerek, paranın Yüksel'e tazminat olarak ödenmesine hükmedildiği belirtildi.

Mahkeme kararı sonrası açıklamalarda bulunan Yüksel, tazminatı Göteborg'da yapılan cami inşaatına bağışlayacağını belirtti.

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