Irkçıların yarışı!

Filistin’i ve Filistinliler’i yok sayan ırkçı düşüncelerin her geçen gün biraz daha meşruiyet kazandığı İsrail’de 5 milyon 800 binden fazla seçmen, bugün sandık başına giderek terör devletinin yeni liderini belirleyecek. Seçim yarışının mevcut Başbakan ve Likud partisi lideri Binyamin Netanyahu ile ‘Gazze Kasabı’ olarak bilinen eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz arasında geçmesi beklenirken, sağdan sola tüm partilerin ırkçı vaatleri kim kazanırsa kazansın Filistinliler için sandıktan sadece daha fazla katliam çıkacağını ortaya koyuyor.

AYNI FAŞİST SÖYLEM

Son kamuoyu yoklamalarına göre seçimin, Netanyahu’nun partisi Likud ile Gantz’ın eski gazeteci Yair Lapid ile kurduğu “Mavi-Beyaz” ittifakı arasında geçeceği tahmin ediliyor. Likud’un bir veya iki milletvekili fazla alarak seçimi Mavi-Beyaz’ın önünde tamamlayacağı öngörülüyor. Liderlik yarışının iki büyük favorisi olan Gantz ve Netanyahu’nun Filistinlilere yönelik ırkçı tutum konusunda ayrıştığı tek bir nokta yok. ‘Gazze Kasabı’ Gantz, Filistin’in Batı Şeria kentindeki 250 bin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin sonsuza kadar kalacağını söylerken, Netanyahu, başbakan olarak kalması halinde söz konusu yerleşim yerlerini ilhak etme sözü verdi. İkilinin benzer görüşlere sahip olduğu bir başka konu ise Kudüs’ün geleceği. Netanyahu, “Kudüs sonsuza dek İsrail’in başkenti” mesajını verirken, Gantz da rakibi gibi “Kudüs bölünmeden İsrail’in başkenti kalmalı” dedi.

KATLİAMDA ORTAKLAR