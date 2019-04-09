Irkçıların yarışı!
Terör devleti İsrail’de halk bugün sandık başına gidiyor. Her geçen gün Filistin’i yok sayan faşist düşüncelerin meşrulaştığı ülkede, favoriler ise Batı Şeria’yı ilhak edeceğini söyleyen mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze Kasabı olarak bilinen eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz.
Filistin’i ve Filistinliler’i yok sayan ırkçı düşüncelerin her geçen gün biraz daha meşruiyet kazandığı İsrail’de 5 milyon 800 binden fazla seçmen, bugün sandık başına giderek terör devletinin yeni liderini belirleyecek. Seçim yarışının mevcut Başbakan ve Likud partisi lideri Binyamin Netanyahu ile ‘Gazze Kasabı’ olarak bilinen eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz arasında geçmesi beklenirken, sağdan sola tüm partilerin ırkçı vaatleri kim kazanırsa kazansın Filistinliler için sandıktan sadece daha fazla katliam çıkacağını ortaya koyuyor.
AYNI FAŞİST SÖYLEM
Son kamuoyu yoklamalarına göre seçimin, Netanyahu’nun partisi Likud ile Gantz’ın eski gazeteci Yair Lapid ile kurduğu “Mavi-Beyaz” ittifakı arasında geçeceği tahmin ediliyor. Likud’un bir veya iki milletvekili fazla alarak seçimi Mavi-Beyaz’ın önünde tamamlayacağı öngörülüyor. Liderlik yarışının iki büyük favorisi olan Gantz ve Netanyahu’nun Filistinlilere yönelik ırkçı tutum konusunda ayrıştığı tek bir nokta yok. ‘Gazze Kasabı’ Gantz, Filistin’in Batı Şeria kentindeki 250 bin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin sonsuza kadar kalacağını söylerken, Netanyahu, başbakan olarak kalması halinde söz konusu yerleşim yerlerini ilhak etme sözü verdi. İkilinin benzer görüşlere sahip olduğu bir başka konu ise Kudüs’ün geleceği. Netanyahu, “Kudüs sonsuza dek İsrail’in başkenti” mesajını verirken, Gantz da rakibi gibi “Kudüs bölünmeden İsrail’in başkenti kalmalı” dedi.
KATLİAMDA ORTAKLAR
Seçimin favorileri olarak gösterilen Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ı buluşturan bir başka ortak nokta ise İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 2012 “Bulut Sütunu Operasyonu” ve 2014’de “Koruyucu Hat Operasyonu” adı altında düzenlediği geniş çaplı saldırılarda yaşanan katliamlarda her ikisinin de parmağı olması. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bu iki ayrı geniş çaplı saldırıda, Netanyahu Başbakanlık, Gantz ise Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda oturuyordu. Her iki saldırıda çoğu çocuk ve kadın toplam 2 bin 300 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı.
FİLİSTİNLİ PARTİLER BÖLÜNDÜ
Seçimde merak edilen bir başka konu ise İsrail vatandaşı Filistinlilere ait partilerin meclise girip giremeyeceği. İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler 2 ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor. Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerinden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi’nin (Ta’al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Ortak Arap Listesi’nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor. Bu partiler, 2015’deki seçimde tek çatı altında girmiş ve 13 milletvekili çıkararak mecliste ciddi bir sandalyeye sahip olmuştu.
B. ŞERİA İLHAKINA ABD DESTEĞİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ‘İsrail’e ilhak’ planını ABD yönetimi ile koordineli şekilde yapacağını açıkladı. Kanal 12’ye konuk olan Netanyahu, “Yahudi yerleşim birimlerinin korunması aşamasından büyük inşaya geçmiştik. Şimdi ise Yahudi yerleşim birimlerine İsrail egemenliğini tatbik etme aşamasına geçeceğiz. Ben bunu aşamalı şekilde ve ABD’nin onayıyla yapmayı tercih ediyorum” dedi. Netanyahu konuyu ABD Başkanı Trump konuştuğunu aktardı.
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