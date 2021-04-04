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Dünya

Irkçılığa karşı dik duruş! CNN'den ''Türkgücü Münih''e övgü

Amerikan CNN televizyonundan Türk futbol takımına övgü geldi. Haber Kanalı, Almanya'da Türk göçmenler tarafından kurulan Türkgücü Münih Kulübü'nü tanıttı. Kulübün, ırkçılığa karşı duruşu vurgulandı. Haberde, bazılarına ilham veren kulübün, Almanya'daki bazı aşırı sağ grupların ise hedefi haline geldiğini vurguladı.

04 Nisan 2021 Pazar 13:28 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 13:39
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Amerikan CNN haber kanalı, gurbetçi futbol takımı Türkgücü Münih Kulübü'nün Almanya'da kültürleri birbirine bağlamayı amaçladığını vurguladı.

CNN'in haberinde, Alman 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Türkgücü Münih'in başarısı röportajlarla izleyiciye aktarıldı.

"GELENEKLERİ KORUMAK, KÜLTÜRLERİ BİRLEŞTİRMEK"

TRT Haber'in derlediği habere göre, kulübün 1975 yılında Türkiye'den ülkeye gelen göçmenler tarafından nasıl kurulduğu anlatıldı.

Sloganının "Gelenekleri korumak, kültürleri birleştirmek" olduğuna işaret edildi.

Kulüpte futbol becerileri kadar "hayat eğitimine" de önem verildiğinin altı çizildi.

DER 3. WEG'İN IRKÇI TACİZLERİ HATIRLATILDI

Haberde, bazılarına ilham veren kulübün, Almanya'daki bazı aşırı sağ grupların ise hedefi haline geldiğini vurguladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından şiddet yanlısı olarak tanımlanan Yahudi ve yabancı düşmanı aşırı sağcı "Der 3. Weg" adlı partinin, kulübe ırkçı tacizlerde bulunduğunu hatırlattı.

Ekim ayında "Der 3. Weg'in" internet sitesinde, iki kişinin Zwickau Stadı dışında 'Türkgücü istenmiyor' fotoğrafı yer almıştı.

Fotoğrafın altındaki 'Alman futbolunda Türk takımına yer yok" yazısı tepki çekmişti.

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